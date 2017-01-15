Кино и мода: эхо "Метрополиса" в новой коллекции Pollini

Шик немого и черно-белого фильма "Метрополис" вдохновил дизайнерскую команду итальянского бренда Pollini на создание яркой коллекции обуви для наступающего сезона весна-лето 2017.

В 1927 году гений киноэкспрессионизма немецкий режиссер Фриц Ланг снял самый дорогой фильм своего времени, изобразив авторскую картину будущего, которая во многом сбылась. Однако кроме философии "Метрополиса" не меньше восхищает и эстетика фильма - смелая, экзотичная, контрастная и актуальная до сих пор.

Новаторская даже для наших дней геометрия в сочетании с блестяще-сверкающими золотыми фактурами новых босоножек и туфель от Pollini - не иначе как эхо "ревущих двадцатых", жаркий ритм которых навсегда стал каноном клубной моды.

Архитектурные рельефные каблуки, строгие линейные принты и металлизированная кожа теплых оттенков розового золота, бронзы и меди детально воспроизводят панораму мегаполисов эпохи джаза.

Естественно, не обошлось и без эффектных декоративных элементов в духе немого кино: самая забавная изюминка новой коллекции Pollini - серебристые и золотистые пайетки, которые можно "расчесывать" даже против шерсти!

Целеустремленная структурированная геометрия контуров и молниеобразные зигзаги на обувных новинках престижного итальянского бренда повторяют силуэты зданий времен конструктивизма, снятых в фирменном стиле режиссера Ланга - с острого голландского угла для большей драматичности.

Динамичные вспышки алого на черно-белом и золотом фоне придают страстность даже самым традиционным фасонам.

Контраст главных женских образов "Метрополиса", так глубоко сыгранный актрисой Бригиттой Хельм, читается и в двухцветной морской полоске колоритных балеток и брогов.

А обтекаемые космические формы металлических и стеклянных конструкций нарядов роковой красотки "Метрополиса", ставших настоящей сенсацией в истории кино, нашли свое отражение в футуристичных деталях весенне-летних туфель и клатчей, которые уже совсем скоро появятся на витринах бутиков Pollini.

Автор: Диана Мицкевич