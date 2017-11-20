Кино, снятое на iPhone

Мастерами кино становятся только в том случае, если люди стремятся свою глубокую и довольно сложную для понимания идею представить в виде простого сюжета.

В новом зале Академии re:Store собралось более 70 человек, чтобы послушать Артура Михеева о том, как создается живая картинка и в будущем превращается в полнометражный фильм.

Артур Михеев самоучка по части видеосъемки, но это нисколько не помешало ему делать шедевры и наслаждаться процессом от создания видео. На лекции со всеми желающими он поделился минимальным набором инструментов, необходимых для профессиональной съемки на смартфон, а также рассказал, чем отличается встроенное приложение камеры iPhone от сторонних приложений; какие минусы есть у обычной камеры и как ее можно улучшить. Но главное правило – помнить, что снимает не камера, снимаете вы.

Наверняка все знают о том, что один из клипов певицы Ёлки был полностью снят на iPhone. Но немногие знают, что на iPhone снимают и фильмы, при этом передача картинки ничем не хуже профессиональной камеры. Например, Артур рекомендует посмотреть фильмы TanGerine и Detour, снятые на iPhone 5.

По мнению Артура, самым интересным приложением для монтирования видео является Pro Movie recorder. Удобнее всего будет пользоваться им с MacBook, но данное приложение есть и на iPhone. Pro Movie recorder это приложение, которое дает тот же инструментал, что и зеркальная камера. Плюс данного приложения еще в том, что оно дает невероятную стабилизацию изображения, что, несомненно, пригодится каждому.

Также Артур не утаил от всех присутствующих свои лайфхаки. Например, если нанести на камеру iPhone капельку воды, то создается эффект макрообъектива, который можно применить в видео. Будущим мастерам съёмок был дан совет приобрести самый обыкновенный штатив, ведь с помощью него и простой книги можно совершать плавные передвижения, создавая эффект слайдера.

Во время лекции Артур поделился секретами постпродакшена отснятого материала в Final Cut. Рассказал о цветокоррекции и важности звука при монтаже, и как звук сможет усилить кинематографичность картинки. Поделился интересным сайтом, где можно скачать большое количество звуковых эффектов. И, вообще, посоветовал делать запросы именно на английском языке, чтобы получить большее количество полезной информации на англоязычных сайтах.

В Академии re:Store проходят открытые лекции два раза в месяц. Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy. А также мы в социальных сетях в https://vk.com/reacademy и на YouTube-канале Академия re:Store.