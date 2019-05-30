Классическая коллекция Giorgio Armani. Cruise, 2020

Итальянский дом моды впервые провел отдельное круизное шоу, причем состоялось оно в Токио.

Новую круизную коллекцию Джорджио Армани представил на показе в Токийском национальном музее. Это был первый раз, когда итальянский дом моды проводит отдельное круизное шоу. Такое решение было принято руководством компании не случайно: в Японии марка является одной из самых популярных в люксовом сегменте.

Сама коллекция «Остров», по всей видимости, разрабатывалась дизайнером специально для японского рынка. В нее вошло более 120 мужских и женских образов, выдержанных в классическом стиле Армани. Рассказывая о моделях, дизайнер подчеркнул: «Эта коллекция – концентрированная версия моего стиля, неизменного многие годы. Она как остров в системе моды. Выжженные, нейтральные цвета и тактильные текстуры отсылают к характерным островным ландшафтам».