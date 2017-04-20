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Артем Кузелев

Классическое искусство от Джеффа Кунса для Louis Vuitton

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  • 20 Апреля 201713:55
Сюжеты: Louis Vuitton, Сумки

Парижский дом моды представил новую капсульную коллекцию, дизайн которой разработал знаменитый современный художник.

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  • Линейка The Masters LV x Koons

Последнее сотрудничество художника Джеффа Кунса и марки Louis Vuitton дало непревзойденный результат. Современный художник разработал обновленное оформление для классических моделей сумок и платков парижского дома моды. Теперь любимые аксессуары доступны в оригинальном дизайне, в основе которого лежат легендарные полотна знаменитых художников. Приобрести коллекционные предметы линии The Masters LV x Koons можно с 28 апреля на сайте louisvuitton.com.

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