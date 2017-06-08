Мастера парижского дома моды изготовили стильные кофры для легендарных теннисных кубков.

1 / 6 Кофры Louis Vuitton для кубков Ролан Гаррос











В преддверии Открытого чемпионата Франции по теннису 2017 года Louis Vuitton представил два кофра для Кубка Сюзанн Ленглен и Кубка мушкетеров. Легендарные награды изготавливаются ювелирным домом Mellerio и, конечно же, требуют соответствующей упаковки. Новые кофры для них разработаны и созданы вручную, отделаны знаковой канвой Monogram и снабжены фирменными латунными угловыми накладками и замками. Внутри изделия имеют терракотовую отделку, а их стенки украшены литерой V.