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Артем Кузелев

Кофры Louis Vuitton для кубков Ролан Гаррос

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  • 08 Июня 201721:14
Сюжеты: Louis Vuitton, Теннис

Мастера парижского дома моды изготовили стильные кофры для легендарных теннисных кубков.

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  • Кофры Louis Vuitton для кубков Ролан Гаррос

В преддверии Открытого чемпионата Франции по теннису 2017 года Louis Vuitton представил два кофра для Кубка Сюзанн Ленглен и Кубка мушкетеров. Легендарные награды изготавливаются ювелирным домом Mellerio и, конечно же, требуют соответствующей упаковки. Новые кофры для них разработаны и созданы вручную, отделаны знаковой канвой Monogram и снабжены фирменными латунными угловыми накладками и замками. Внутри изделия имеют терракотовую отделку, а их стенки украшены литерой V.

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