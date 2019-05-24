Коллаборация года: H&M x Giambattista Valli

Итальянский дизайнер и шведский ретейлер представили первую часть совместной коллекции.

Как сообщалось ранее, на этот раз в ежегодной масштабной коллаборации H&M участвует Джамбаттиста Валли. Первая часть коллекции уже была представлена на днях в Каннах на гала-вечере amfAR. Романтичные и легкие образы от итальянского дизайнера на красной ковровой дорожке представили Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи, Бьянка Брандолини и другие известные девушки. С 25 мая эти наряды можно приобрести всего лишь в 12 магазинах марки по всему миру, но полная версия коллекции будет традиционно доступна во всех онлайн- и офлайн-магазинах. Старт продаж – 7 ноября.