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Артем Кузелев

Коллаборация года: H&M x Giambattista Valli

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  • 24 Мая 201916:24
Сюжеты: H&M, Giambattista Valli

Итальянский дизайнер и шведский ретейлер представили первую часть совместной коллекции.

Как сообщалось ранее, на этот раз в ежегодной масштабной коллаборации H&M участвует Джамбаттиста Валли. Первая часть коллекции уже была представлена на днях в Каннах на гала-вечере amfAR. Романтичные и легкие образы от итальянского дизайнера на красной ковровой дорожке представили Кендалл Дженнер, Кьяра Ферраньи, Бьянка Брандолини и другие известные девушки. С 25 мая эти наряды можно приобрести всего лишь в 12 магазинах марки по всему миру, но полная версия коллекции будет традиционно доступна во всех онлайн- и офлайн-магазинах. Старт продаж – 7 ноября.

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