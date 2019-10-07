Коллаборация года: Лукбук H&M x Giambattista Valli

Через месяц стартуют продажи капсульной коллекции, созданной итальянским дизайнером для шведского ретейлера. Самое время посмотреть лукбук коллаборации.

Шведская марка H&M опубликовала полный лукбук коллекции, разработанной в соавторстве с итальянским дизайнером Джамбаттиста Валли. Капсула получилась очень современной, яркой, в духе городской романтики. Коллекцию составили женские и мужские вещи, а также аксессуары: платья с оборками, свитеры с цветочными узорами, пиджаки с анималистичным принтом, шубы из искусственного меха, пальто, украшенные вышивкой и авангардные украшения. Старт продаж – 7 ноября.