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Victoria’s Secret (148)
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Артем Кузелев

Коллаборация года: Оливье Рустен x Victoria’s Secret

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  • 10 Октября 201712:47
Сюжеты: Victoria’s Secret, Balmain

Парижский дизайнер создаст коллекцию нарядов для предстоящего шоу знаменитого люксового бренда.

Поработать с маркой Victoria’s Secret мечтает, наверное, каждый игрок модной индустрии. Такое сотрудничество в один миг сделает тебя популярным и навсегда впишет в историю моды. В этом году посчастливилось Оливье Рустену, который впервые будет работать с люксовым брендом. Парижский дизайнер разработает сценические наряды для предстоящего шоу Victoria’s Secret. Увидеть, что из этого получилось, можно будет 28 ноября этого года в Шанхае и онлайн-трансляции показа. 

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