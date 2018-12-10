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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Burberry x Vivienne Westwood

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  • 10 Декабря 201820:01
Сюжеты: BURBERRY, Vivienne Westwood

Коллаборация представила коллекцию в духе «классики и современники»: рубашки, мини-юбки, туфли на платформе в легендарную клетку.

После объявления о сотрудничестве британского дома Burberry с Вивьен Вествуд и Андреасом Кронталлером прошло несколько месяцев. На днях коллаборация, наконец-то, представила модели из совместной коллекции, в которой смешалась классика Burberry, новаторский стритстайл Риккардо Тиши и любовь к панку Вивьен Вествуд и Андреаса Кронталера. В итоге получился немного ностальгичный, но эффектный коктейль. Коллекция уже в продаже на официальном сайте британской марки.

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