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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Chanel, adidas и Фаррелл Уильямс

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  • 30 Октября 201722:26
Сюжеты: Chanel, Adidas

Слухи, которые будоражили умы модников по всему миру последний месяц, оказались правдой.

О том, что парижский дом Chanel готовит коллаборацию со спортивным брендом adidas и музыкантом Фарреллом Уильямсом, появились еще месяц назад. Однако только на днях авторитетное издание WWD подтвердило непроверенную информацию. В сети появилось фото черно-белых кроссовок NMD, украшенных логотипами Chanel и Pharrell. В продаже модель появится 30 октября в парижском универмаге Colette.

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