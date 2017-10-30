Коллаборация недели: Chanel, adidas и Фаррелл Уильямс

Слухи, которые будоражили умы модников по всему миру последний месяц, оказались правдой.

О том, что парижский дом Chanel готовит коллаборацию со спортивным брендом adidas и музыкантом Фарреллом Уильямсом, появились еще месяц назад. Однако только на днях авторитетное издание WWD подтвердило непроверенную информацию. В сети появилось фото черно-белых кроссовок NMD, украшенных логотипами Chanel и Pharrell. В продаже модель появится 30 октября в парижском универмаге Colette.