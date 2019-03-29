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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Фаррелл Уильямс для Chanel

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  • 29 Марта 201917:44
Сюжеты: Chanel
Парижский дом моды опубликовал кадры из лукбука коллекции, выпущенной совместно с американским музыкантом. Дом Chanel продолжает сотрудничество с музыкантом Фарреллом Уильямсом. Французская марка опубликовала кадры из лукбука совместной коллекции, в которую вошли яркие футболки, лонгсливы, худи, шорты, аксессуары и сумки. Капсула уже поступила в продажу, но пока что доступна лишь в сеульском магазине Chanel. По всему миру продажи стартуют 4 апреля.
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