Коллаборация недели: Фаррелл Уильямс для Chanel

Парижский дом моды опубликовал кадры из лукбука коллекции, выпущенной совместно с американским музыкантом.
Дом Chanel продолжает сотрудничество с музыкантом Фарреллом Уильямсом. Французская марка опубликовала кадры из лукбука совместной коллекции, в которую вошли яркие футболки, лонгсливы, худи, шорты, аксессуары и сумки. Капсула уже поступила в продажу, но пока что доступна лишь в сеульском магазине Chanel. По всему миру продажи стартуют 4 апреля.
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