Коллаборация недели: Hermes x Nike x Apple Watch

Спортивный бренд и парижская роскошная марка выпустили коллекцию ремешков для для «умных» часов.
На прошлой неделе компания Apple представила новую коллекцию сменных ремней для часов Apple Watch. За создание капсулы отвечала неожиданная коллаборация Hermes и Nike. Дизайнеры спортивной марки разработали новые яркие вариации браслетов из нейлона и силикона. Со стороны парижского дома моды Hermes были предложены стильные ремешки из кожи. Приобрести изделия можно на официальном сайте Apple.
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