Коллаборация недели: Hermes x Nike x Apple Watch

Спортивный бренд и парижская роскошная марка выпустили коллекцию ремешков для для «умных» часов.

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На прошлой неделе компания Apple представила новую коллекцию сменных ремней для часов Apple Watch. За создание капсулы отвечала неожиданная коллаборация Hermes и Nike. Дизайнеры спортивной марки разработали новые яркие вариации браслетов из нейлона и силикона. Со стороны парижского дома моды Hermes были предложены стильные ремешки из кожи. Приобрести изделия можно на официальном сайте Apple.