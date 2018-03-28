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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Hermes x Nike x Apple Watch

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  • 28 Марта 201813:11
Сюжеты: Nike, Hermes

Спортивный бренд и парижская роскошная марка выпустили коллекцию ремешков для для «умных» часов.

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  • Ремешки Hermes x Nike x Apple Watch

На прошлой неделе компания Apple представила новую коллекцию сменных ремней для часов Apple Watch. За создание капсулы отвечала неожиданная коллаборация Hermes и Nike. Дизайнеры спортивной марки разработали новые яркие вариации браслетов из нейлона и силикона. Со стороны парижского дома моды Hermes были предложены стильные ремешки из кожи. Приобрести изделия можно на официальном сайте Apple.

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