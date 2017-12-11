Коллаборация недели: Jil Sander и Марио Сорренти

Модная марка объединилась с известным фотографом и представила совместную коллекцию футболок.

Марка Jil Sander объявила о запуске нового проекта Interpretation Project 001. В рамках инициативы бренд выпустит несколько капсульных коллекций, вдохновленных творчеством известных фотографов и художников. На днях компания представила первую капсулу, в которую вошли несколько футболок, украшенных снимками Марио Сорренти. Фотограф сделал эти кадры во время поездки на остров Мальорку, где работал с моделями в одежде из весенне-летней коллекции Jil Sander.

Приобрести футболки можно на официальном сайте марки и в лондонском универмаге Dover Street Market.