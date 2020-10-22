Видео: Коллекция Jil Sander. Весна-лето, 2021

На Неделе моды в Милане Люси и Люк Мейер показали коллекцию, посвященную изменившемуся из-за пандемии миру, в формате видеоролика.

Люси и Люк Майеры вернулись в студию Jil Sander в мае 2020 года и начали осмыслять современные реалии. Дизайнеры рассуждали об изоляции и изменившемся новом мире: «Мы живем нормальной жизнью, просто носим маски». При этом в центре внимания креативных директоров марки оказалась повседневная одежда и идея создания меньшего количества вещей. Минималистичные и обычно острые силуэты стали более мягкими и чувственными, асимметрия и сочетание разнородных фактур стали более плавными, а сами образы приобрели интимное настроение. Оживлено все золотыми деталями и вспышками желтого цвета.