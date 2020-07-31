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Артем Кузелев

Коллекция Jil Sander. Cruise, 2021

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  • 31 Июля 202013:51
Сюжеты: Jil Sander, cruise 2021

Люси и Люк Майеры представили новую круизную коллекцию, построенную на сочетании разных объемов и материалов.

«Эта тяжелая ситуация заставила людей долго и пристально смотреть на самих себя, на свои привычки, на свои ценности. Это то, что сделали и мы. Наша философия не изменилась», – рассказали о новой коллекции Люси и Люк Мейер. И это правда: дизайнеры по-прежнему верны фирменному стилю Jil Sander, который от коллекции к коллекции развивается и становится все более отточенным. Образы все так же минималистичны и составлены из платьев, юбок, рубашек, костюмов, пальто и кейпов (особое внимание на кей, похожий на одеяло или спальный мешок!). При этом Майеры сочетают легкие шелк, сатин и хлопок с кожей и другими плотными материалами. Модели украшены вышивкой и дополнены стильными аксессуарами.

 
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