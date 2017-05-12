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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (103)
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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Кара Делевинь и Moschino для Magnum

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  • 12 Мая 201715:17
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Moschino

Британская актриса и супермодель объединилась с Джереми Скоттом, чтобы представить в Каннах новое мороженое Magnum.

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  • Кара Делевинь и Moschino для Magnum

Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая, обещает много сюрпризов. Одним из них стало спонсорство компании по производству мороженного Magnum. В этом году бренд объединился с домом моды Moschino, чтобы выпустить еще и капсульную коллекцию одежды. Лицами новой рекламной кампании стали сам Джереми Скотт и британская супермодель Кара Делевинь. Во второй день фестиваля коллаборация представит комедийную короткометражку,а  пока что можно увидеть кадры из лукбука.

Кстати, Кара Делевинь – не первая всемирно известная модель, которая сотрудничает с Magnum. Ранее лицами бренда становились Ева Лонгория, Миранда Керр и Кендалл Дженнер. Каре выпала честь представлять новый сорт мороженного Magnum Double с малиновым и кокосовым вкусами.

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