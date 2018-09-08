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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (262)
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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Karl Lagerfeld x Puma

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  • 08 Сентября 201809:55
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Puma

В следующем месяце в продаже появится капсульная коллекция, разработанная Карлом Лагерфельдом для спортивного бренда.

Карл Лагерфельд и его марка Karl Lagerfeld объявили о сотрудничестве со спортивным брендом Puma. Коллаборация выпустила капсульную коллекцию в рамках проекта Suede 50, когда Puma сотрудничает с разными дизайнерами. Капсулу составили мужские и женские футболки, комбинезоны, худи, спортивные штаны, сумки, бейсболки… Всего 13 предметов. Приобрести вещи можно будет с 19 октября по цене от 40 до 175 евро.

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