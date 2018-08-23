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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (260)
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Артем Кузелев

Коллаборация недели: Кайя Гербер и Карл Лагерфельд

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  • 23 Августа 201811:42
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Знаменитый дизайнер и юная модель представили первые вещи из совместной коллекции.

Карл Лагерфельд продолжает черпать вдохновение и творческие силы в общении с юными моделями. На днях в сети были опубликованы фотографии первых вещей из коллекции, созданной дизайнером в соавторстве с Кайей Гербер. В презентации коллаборация описывается, как «соединение парижской утонченной эстетики Карла и фирменного стиля Кайи, который помог ей набрать 2,7 миллиона подписчиков в «Инстаграме».

В целом, коллекция, которая появится в продаже в середине сентября, выглядит демократично, но элегантно. Приобрести одежу можно будет в магазинах бренда Karl Lagerfeld по всему миру и на официальном сайте Karl.com.

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