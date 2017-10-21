Коллаборация недели: Риккардо Тиши x Nike

Знаменитый дизайнер и легендарный спортивный бренд объявили о втором этапе сотрудничества.

Информация о продолжении успешной коллаборации появилась Instagram Тиши еще на прошлой неделе. Однако только на днях стали известны некоторые подробности нового сотрудничества знаменитого дизайнера и спортивной марки. Риккардо создаст продолжение коллекции NikeLab x RT Victorious Minotaurs, в которую войдут юбка, тайтсы, свитер, треники, бомберы, рубашки, футболки и, конечно, кроссовки Nike Air Force 1 Mid. Приобрести вещи из новой капсулы по всему миру и в России можно с 21 октября.