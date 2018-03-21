Вход
ADV
Интересно
Dolce&Gabbana (240)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Коллаборация недели: Supreme x Dolce & Gabbana

  • 147
  • 0
  • 21 Марта 201811:55
Сюжеты: Dolce&Gabbana

По неподтвержденным слухам, итальянский дом моды готовит капсульную коллекцию в сотрудничестве с демократичной маркой.

После того, как на прошлой неделе основатель Supreme Джеймс Джеббиа был номинирован на премию CFDA в номинации «Дизайнер года: мужская одежда», стало известно, что марка готовит коллаборацию с Dolce & Gabbana. О новой капсульной коллекции пока что ничего неизвестно, тем более что обе стороны не делают публичных заявлений. Слухи посеял Стефано Габбана, который опубликовал в своем Instagram пост, намекающий на звездное сотрудничество. Дизайнер не подтвердил и не опроверг новость, оставив простор для фантазии поклонников.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru