Коллаборация недели: Supreme x Dolce & Gabbana

По неподтвержденным слухам, итальянский дом моды готовит капсульную коллекцию в сотрудничестве с демократичной маркой.

После того, как на прошлой неделе основатель Supreme Джеймс Джеббиа был номинирован на премию CFDA в номинации «Дизайнер года: мужская одежда», стало известно, что марка готовит коллаборацию с Dolce & Gabbana. О новой капсульной коллекции пока что ничего неизвестно, тем более что обе стороны не делают публичных заявлений. Слухи посеял Стефано Габбана, который опубликовал в своем Instagram пост, намекающий на звездное сотрудничество. Дизайнер не подтвердил и не опроверг новость, оставив простор для фантазии поклонников.