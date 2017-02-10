Коллаборация недели: The Weeknd x H&M

Популярный певец стал героем новой коллекции The Essential Men’s Wardrobe от шведского ритейлера.

Весенний базовый гардероб для мужчин марка H&M разрабатывала совместно с Эйбелем Тесфайе, известного всему миру под псевдонимом The Weeknd. Коллекция объединяет актуальные тренды уличной моды и составляющие традиционного мужского гардероба весеннего сезона. В продаже капсула появится уже 2 марта 2017 года и будет доступна во всех магазинах H&M, а также в интернет-магазине марки.