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Артем Кузелев

Коллаборация недели: The Weeknd x H&M

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  • 10 Февраля 201711:35
Сюжеты: H&M

Популярный певец стал героем новой коллекции The Essential Men’s Wardrobe от шведского ритейлера.

Весенний базовый гардероб для мужчин марка H&M разрабатывала совместно с Эйбелем Тесфайе, известного всему миру под псевдонимом The Weeknd. Коллекция объединяет актуальные тренды уличной моды и составляющие традиционного мужского гардероба весеннего сезона. В продаже капсула появится уже 2 марта 2017 года и будет доступна во всех магазинах H&M, а также в интернет-магазине марки.

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