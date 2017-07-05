Коллаборация недели: vetements x Tommy Hilfiger

Томми Хилфигер и Демна Гвасалия объявили о сотрудничестве, результаты которого мы сможем увидеть уже в следующем году.

О коллаборации марок Tommy Hilfiger и vetements стало известно на прошлой неделе, когда дизайнеры сообщили новость в социальных сетях. По слухам, переговоры о сотрудничестве длились на протяжении последних шести-девяти месяцев, и наконец стороны пришли к согласию. Весенняя капсула выйдет в феврале и будет доступна в таких известных магазинах, как Barneys New York, Harrods и Colette. По предварительным данным в коллекцию войдет унисекс-одежда в уличном стиле, украшенная фирменными логотипами. Стоимость вещей будет колебаться от 100 до 1119 долларов.