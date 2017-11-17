Коллаборация недели: Victoria’s Secret x Balmain

Оливьен Рустен разработал для знаменитого бренда капсульную коллекцию белья, которая будет представлена в рамках щоу Victoria’s Secret Fashion Show 2017.

Несмотря на то, что марка нижнего белья не обращается к услугам приглашенных дизайнеров, на этот раз было сделано исключение. Через несколько дней на ежегодном шоу Victoria’s Secret можно будет увидеть модели из капсульной коллекции, разработанной Оливье Рустеном.

Сейчас сотрудничество креативного директора Balmain и роскошного бренда кажется закономерным: по крайней мере, обе марки вдохновляются одними и теми же музами. Манекенщицы Сара Сампайо, Джоан Смоллс, Алессандра Амбросио и Карли Клосс уже давно значатся не только в рядах ангелов Victoria’s Secret, но и в составе Армии Balmain.