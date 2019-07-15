Коллекция Armani Prive. Осень, 2019

Джорджио Армани выбрал залитую солнцем площадку, чтобы представить великолепную коллекцию образов, украшенных кристаллами.

Новая кутюрная коллекция итальянского дизайнера буквально кричит: «Да будет свет!» Джорджио Армани выбрал для своего показа залитую солнцем галерею парижского Малого дворца, идеально подходящую для этих образов. Главный акцент модельер сделал на сверкающем декоре – россыпях кристаллов, похожих мерцающие брызги воды. При этом Армани отметил, что коллекция вдохновлена этническим стилем конца 1980-х – начала 1990-х, что читается и в силуэтах, и в струящихся тканях в духе бохо-шика. Получилось очень красиво.