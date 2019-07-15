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Артем Кузелев

Коллекция Armani Prive. Осень, 2019

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  • 15 Июля 201913:54
Сюжеты: Armani, Осень-зима 2019-20

Джорджио Армани выбрал залитую солнцем площадку, чтобы представить великолепную коллекцию образов, украшенных кристаллами.

Новая кутюрная коллекция итальянского дизайнера буквально кричит: «Да будет свет!» Джорджио Армани выбрал для своего показа залитую солнцем галерею парижского Малого дворца, идеально подходящую для этих образов. Главный акцент модельер сделал на сверкающем декоре – россыпях кристаллов, похожих мерцающие брызги воды. При этом Армани отметил, что коллекция вдохновлена этническим стилем конца 1980-х – начала 1990-х, что читается и в силуэтах, и в струящихся тканях в духе бохо-шика. Получилось очень красиво.

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