Коллекция Back to trail от The North Face: путь проложен
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27 Августа 201920:15
Представляем новую коллекцию Back To Trail, новейшую streetstyle-капсулу от бренда The North Face. Новая серия Back To Trail с культовым принтом melting domes переняла классические линии легендарных кроссовок OG, ставших настоящим хитом 90-ых годов.
Капсула Back To Trail – это возвращение настоящей иконы стиля – куртки Lhotse. Четвертая в мире по величине вершина Лхоцзе, название которой в переводе означает «южный пик», вдохновила The North Face на создание куртки для величайших искателей приключений 90-х годов.
Куртка Lhotse находится в центре внимания коллекции, которая также включает в себя флисовые штаны Denali, повязку Denali, куртку Mountain Q, сумку Hot Shot и обувь Trail Escape Edge - все в двух уникальных цветовых решениях в стиле ретро.
Коллекция появится в начале октября в открытом доступе на официальном сайте https://thenorthface.ru и в отдельных розничных магазинах. Чтобы быть в курсе будущих выпусков, следите за нами по ссылкам thenorthface_russia в Instagram, @thenorthface.russia в Facebook и @tnfrussia во ВКонтакте.
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