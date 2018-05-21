Коллекция Calvin Klein. Pre-Fall, 2018

Раф Симонс представил лукбук межсезонной коллекции, в которой вновь обратился к творчеству Энди Уорхола.

Раф Симонс и вверенная ему марка Calvin Klein опубликовали лукбук межсезонной коллекции. Новые образы креативный директор бренда разрабатывал в рамках коллаборации с Фондом Энди Уорхола. До этого дизайнер выпустил капсулу нижнего белья, украшенного принтами-кадрами из уорхоловского фильма «Поцелуй», теперь же использовал черно-белые мотивам из других работ американского художника. Сам модельный ряд получился очень современным и, как всегда у Симонса, функциональным и даже минималистичным.