Коллекция Dsquared2. Pre-Fall, 2017

Дизайнерский дуэт братьев Кейтенов представил лукбук новой межсезонной коллекции.

1 / 28 Dsquared2. Pre-Fall, 2017























































На этот раз Дин и Дэн Кейтены вдохновлялись поездкой в горы. Дизайнеры много путешествовали, однако альпинизм и спорт решили дополнить современными тканями и немного резким урбанистическим стилем. Резкость образов Кейтены усилили выразительной палитрой, главное место в которой занял черный, периодически разрываемый акцентами белого и красного.

В целом, межсезонная коллекция – это собрание функциональных и практичных образов, которые будут уместны в любой повседневной ситуации. Они гармонично впишутся в декорации города, а также подойдут для деловых женщин. Выглядит все очень эффектно и стильно.