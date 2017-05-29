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Артем Кузелев

Коллекция Dsquared2. Pre-Fall, 2017

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  • 29 Мая 201710:25
Сюжеты: Dsquared, Pre-fall 2017

Дизайнерский дуэт братьев Кейтенов представил лукбук новой межсезонной коллекции.

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  • Dsquared2. Pre-Fall, 2017

На этот раз Дин и Дэн Кейтены вдохновлялись поездкой в горы. Дизайнеры много путешествовали, однако альпинизм и спорт решили дополнить современными тканями и немного резким урбанистическим стилем. Резкость образов Кейтены усилили выразительной палитрой, главное место в которой занял черный, периодически разрываемый акцентами белого и красного.

В целом, межсезонная коллекция – это собрание функциональных и практичных образов, которые будут уместны в любой повседневной ситуации. Они гармонично впишутся в декорации города, а также подойдут для деловых женщин. Выглядит все очень эффектно и стильно.

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