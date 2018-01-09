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Артем Кузелев

Коллекция Dundas. Pre-Fall, 2018

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  • 09 Января 201811:56
Сюжеты: Pre-fall 2018

Вторую коллекцию собственной марки Питер Дандас собрал из расслабленных и игривых образов в гламурном духе.

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  • Dundas. Pre-Fall, 2018

«Счастливая одежда для счастливых времен», – именно так сам Питер Дандас описал вторую коллекцию собственной марки, разработанную в партнерстве с бойфрендом Эванджело Бусисом. Межсезонная коллекция представляет собой полноценный гардероб, предназначенный для гламурного образа жизни. Музами Дандаса и его партнера выступают Бьянка Брандолини, Джорджия Мэй Джаггер, Джованна Батталья и Маки Делевинн, которые еще недавно ассоциировались с бесконечными вечеринками и светскими выходами.

Однако дизайнер подчеркивает, что эта одежда подходит для любого случая. В подтверждение этого модельный ряд составляют не только роскошные струящиеся и асимметричные платья, но и безукоризненные, хорошо скроенные костюмы. В качестве главных материалов коллекции использованы шелк и бархат, украшенные вышивками и принтом под зебру. Среди моделей также можно встретить как привычные чувственные платья, так и расслабленные халаты. В целом, Дандас работает с любимой темой смешивания рок-н-ролла, эротики и гламура.

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