Коллекция Etro. Pre-Fall, 2018

Вероника Этро представила лаконичный лукбук межсезонной коллекции, вдохновленной влиянием Дальнего Востока.
Не смотря на то, что новая коллекция Etro оказалась не такой масштабной, как хотелось бы многим поклонницам бренда, ей не откажешь в сложности. В очередной раз Вероника Этро вдохновляется экзотикой и тонкостью Востока и добавляет и без того яркому стилю марки дополнительного шарма. Особе место в декорировании образов занимает использование восточной иконографии в сочетании с традиционной графикой и узорами. Гобелены, китайский текстурированный шелк, утонченный текстиль и обои, украшенные пышными цветами, асимметричные складки и драпировки – Этро использует все! Восточную тему дизайнер сдабривает восхищением перед 1970-ми, добавляет немного спорта и получает очередную классную коллекцию.
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