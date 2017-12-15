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Артем Кузелев

Коллекция Etro. Pre-Fall, 2018

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  • 15 Декабря 201710:57
Сюжеты: Etro, Pre-fall 2018

Вероника Этро представила лаконичный лукбук межсезонной коллекции, вдохновленной влиянием Дальнего Востока.

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  • Etro. Pre-Fall, 2018

Не смотря на то, что новая коллекция Etro оказалась не такой масштабной, как хотелось бы многим поклонницам бренда, ей не откажешь в сложности. В очередной раз Вероника Этро вдохновляется экзотикой и тонкостью Востока и добавляет и без того яркому стилю марки дополнительного шарма. Особе место в декорировании образов занимает использование восточной иконографии в сочетании с традиционной графикой и узорами. Гобелены, китайский текстурированный шелк, утонченный текстиль и обои, украшенные пышными цветами, асимметричные складки и драпировки – Этро использует все! Восточную тему дизайнер сдабривает восхищением перед 1970-ми, добавляет немного спорта и получает очередную классную коллекцию.

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