Коллекция Etro. Pre-Fall, 2018

Вероника Этро представила лаконичный лукбук межсезонной коллекции, вдохновленной влиянием Дальнего Востока.

1 / 7 Etro. Pre-Fall, 2018













Не смотря на то, что новая коллекция Etro оказалась не такой масштабной, как хотелось бы многим поклонницам бренда, ей не откажешь в сложности. В очередной раз Вероника Этро вдохновляется экзотикой и тонкостью Востока и добавляет и без того яркому стилю марки дополнительного шарма. Особе место в декорировании образов занимает использование восточной иконографии в сочетании с традиционной графикой и узорами. Гобелены, китайский текстурированный шелк, утонченный текстиль и обои, украшенные пышными цветами, асимметричные складки и драпировки – Этро использует все! Восточную тему дизайнер сдабривает восхищением перед 1970-ми, добавляет немного спорта и получает очередную классную коллекцию.