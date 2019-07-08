Коллекция Giambattista Valli Couture. Осень, 2019

Джамбаттиста Валли отказался от традиционного дефиле и представил новую кутюрную коллекцию на манекенах и в виде лукбука.

Как правило, создание каждого кутюрного наряда занимает сотни часов, а на подиуме он появляется всего на 10-15 секунд. Для наглядности в этот раз Джамбаттиста Валли пропустил дефиле и пригласил гостей рассмотреть все на манекенах. Около 30 образов экспонировались в течение трех часов в парижском отеле «Шангри-Ла», и все это напоминало музейную выставку, посетители которой могут вблизи и подробно изучить мастерство дизайнера.

Сами наряды вполне соответствовали фирменной манере Валли. Здесь нашлось место и многослойным пышным конструкциям, и гроздьям цветочных лепестков, выполненным из шелка, и платьям из тафты, и коктейльным моделям, щедро украшенным вышивкой. Как признался сам Джамбаттсиста, он хотел обратить внимание на «хирургическую точность мастеров его ателье высокой моды, которые рискуют в том смысле, что наряды должно получиться идеальным».