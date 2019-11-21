Коллекция Giorgio Armani. Pre-Fall 2020

Итальянский дом моды одним из первых представил межсезонную коллекцию будущего года.

Марка Giorgio Armani показала префолл-коллекцию будущего года, в которой Джорджио Армани попытался показать, как женская мода адаптирует под себя элементы мужского гардероба. На подиуме появились костюмы и комбинезоны, дополненные платьями, длинными юбками и пальто. В основе цветовой гаммы коллекции любимые оттенки дизайнера – синий, красный, серый и черный. Из материалов дизайнер отдал предпочтение бархату и атласу,а также тканям, расшитым пайетками.