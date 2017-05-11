Коллекция Jil Sander. Pre-Fall, 2017

Еще до своего ухода с поста креативного директора Jil Sander Родольфо Пальялунга разработал для марки элегантную коллекцию, наполненную спокойным комфортом.

1 / 25 Jil Sander. Pre-Fall, 2017

















































Бывший креативный директор Родольфо Пальялунга завершил свое приключение в Jil Sander на шикарной ноте. Дизайнер представил элегантную и очень красивую межсезонную коллекцию. Образы, которые создал дизайнер, выдержаны в духе минимализма и вполне отвечают традиционному духу парижской марки. Во многом эти модели основаны на стирании гендерныых стереотипов, однако они не выглядят подчеркнуто мужественно.

Унисекс у Пальялунга идет рука об руку с интеллектуальной составляющей и сдержанностью в выборе красок. В основе практически всех образов лежат цветовые и фактурные контарсты. Дизайнер соединяет кашемир, мохер и хлопчатобумажную ткань и создает из них по-восточному сложные, но комфортные конструкции. Модельный ряд составили рубашки, брюки, пальто и тренчи. Одна из самых лучших коллекций межсезонья!