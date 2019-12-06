Коллекция Jil Sander Pre-Fall, 2020

Люси и Люк Майеры в очередной раз предлагают свою утонченную и изящную версию минимализма Жиль Сандер.

Дизайнерский дуэт продолжает исследовать возможности мужского гардероба в женской моде. Овладев в совершенстве искусством минимализма, Люси и Люк Майер экспериментируют с формами и создают актуальный стиль для современных женщин. Активно пользуясь элементами мужского костюма, дизайнеры создают очень деликатные и элегантные вещи, на этот раз – сильным британским акцентом.