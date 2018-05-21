Коллекция Just Cavalli. Cruise, 2019

Креативный директор Пол Сарридж представил лукбук своей первой коллекции для итальянского дома моды.

Работая над круизной коллекцией будущего года, новый креативный директор Just Cavalli, очевидно, вдохновлялся культурой Флоренции. Атмосфера родного для модного дома города, тосканские пейзажи, культовый образ мраморной статуи Давида Микеланджело на площади Пьяцца делла Синьория… В молодежной и веселой коллекции можно найти много характерных и узнаваемых черт.

При этом универсальные образы круизной коллекции смотрятся очень современно и вполне урбанистически. Дизайнер работает с простыми и функциональными вещами. Здесь можно увидеть цветные жаккардовые свитера, кружевные блузки, мини-юбки и деним. Сарридж мастерски использует графику, которая отлично смотрится и на дерзких моделях, и на платьях максимальной длины.