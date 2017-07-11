Коллекция Michael Kors Collection. Cruise, 2018

В новой коллекции Майкл Корс рассказывает о своей любви к различным островам: от Бора-Бора до Манхэттена.

1 / 11 Michael Kors Collection. Cruise, 2018





















За последний год Майкл Корс совешил несколько путешествий по островам. Дизайнер побывал на Бора-Бора и Гидре, что вдохновило его на создание новой круизной коллекции. однако не стоит забывать, что своей родиной Корс считает Манхэттен, поэтому модельер не слишком развивает экзотическое настроение. О путешествиях Майкла напоминают флоральные мотивы, расслабленные силуэты, а также размышления на тему купальника. При этом героиня Корса – это женщина, которая даже у бассейна или на пляже остается гламурной дамой из самого центра Нью-Йорка. Итогом работы дизайнера стала шикарная, но функциональная коллекция.