Майкл Корс пропустит осеннюю Неделю моды

Дизайнер отменил сентябрьский показ своей марки и намерен пересмотреть расписание в будущем.

Как и многие другие участники модной индустрии, американский дизайнер решил отказаться от четырех показов в год и выпуска коллекций за несколько месяцев до старта продаж. По мнению Майкла Корса, этот традиционный график устарели и не работает в эпоху онлайн-ретейла и цифровых технологий. Сообщается, что теперь бренд Michael Kors будет выпускать две коллекции в год: весна-лето и осень-зима.

Отказавшись от участия в Неделе моды в Нью-Йорке сезона весна-лето 2021, дизайнер представит соответствующую коллекцию ближе к концу осени 2020-го.