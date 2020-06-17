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Артем Кузелев

Майкл Корс пропустит осеннюю Неделю моды

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  • 17 Июня 202015:42
Сюжеты: Michael Kors

Дизайнер отменил сентябрьский показ своей марки и намерен пересмотреть расписание в будущем.

Как и многие другие участники модной индустрии, американский дизайнер решил отказаться от четырех показов в год и выпуска коллекций за несколько месяцев до старта продаж. По мнению Майкла Корса, этот традиционный график устарели и не работает в эпоху онлайн-ретейла и цифровых технологий. Сообщается, что теперь бренд Michael Kors будет выпускать две коллекции в год: весна-лето и осень-зима.

Отказавшись от участия в Неделе моды в Нью-Йорке сезона весна-лето 2021, дизайнер представит соответствующую коллекцию ближе к концу осени 2020-го.

 
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