Коллекция Mongolia от дома моды Tegin. Осень-зима, 2017/18

В понедельник 16 октября российский дом моды Tegin представил коллекцию текущего сезона, получившую название Mongolia.
Главной темой коллекции Mongolia Светланы Тегин стали чувства дизайнера, связывающие ее с такой важной для дома Tegin страной. В частых командировках в Монголию для работы над кашемировой линией Тегин впитывает энергию монгольской природы – суровую, аскетичную и полную мистической силы.
Показ сезона осень-зима 2017/18 подтвердил статус Светланы Тегин как одного из самых концептуальных российских дизайнеров. Тема самой коллекции естественно повлияла на стилизацию шоу и еего музыкальное сопровождение от DJ Telegraph. Модели передвигались по затянутому полиэтиленом полу будто по ледяному полю. Дымка, свет и звук погружали происходящее в мистическую атмосферу внутренней Монголии.
- Гости показа :: Светлана Тегин
- Алена Долецкая
- Алина Ковалева
- Андрей Аболенкин
- Анзор Канкулов и Екатерина Павелко
- Анна Цуканова-Котт
- Виктория Исакова
- Вильма Кутавичюте
- Виталий Козак
- Владимир Мишуков
- Елена Пантелеева
- Ирина Гринева с дочкой
- Константин Андрикопулос
- Людмила Литовченко и Ирина Кузнецова
- Марина Дэмченко
- Марина Федоровская
- Мария Сёмушкина
- Марьяна Спивак
- Михаил Тройник и Настя Спиренкова
- Наталья Догадина
- Наталья Полесовщикова
- Никита Макаров
- Салина Мария
- Светлана Камынина
- Снежина Кулова
- Эвелина Хромченко
- Юлия Выдолоб
Третий показ Tegin в концепции See Now, Buy Now показал огромный интерес к актуальным сезонным вещам и собрал друзей Дома Tegin, среди которых Виктория Исакова, Эвелина Хромченко, Марьяна Спивак, Алена Долецкая, Нина Гомиашвили, Дина Ким, Анзор Канкулов и Екатерина Павелко и многие другие.
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