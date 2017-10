Коллекция Mongolia от дома моды Tegin. Осень-зима, 2017/18

В понедельник 16 октября российский дом моды Tegin представил коллекцию текущего сезона, получившую название Mongolia.

Главной темой коллекции Mongolia Светланы Тегин стали чувства дизайнера, связывающие ее с такой важной для дома Tegin страной. В частых командировках в Монголию для работы над кашемировой линией Тегин впитывает энергию монгольской природы – суровую, аскетичную и полную мистической силы.

Показ сезона осень-зима 2017/18 подтвердил статус Светланы Тегин как одного из самых концептуальных российских дизайнеров. Тема самой коллекции естественно повлияла на стилизацию шоу и еего музыкальное сопровождение от DJ Telegraph. Модели передвигались по затянутому полиэтиленом полу будто по ледяному полю. Дымка, свет и звук погружали происходящее в мистическую атмосферу внутренней Монголии.

Третий показ Tegin в концепции See Now, Buy Now показал огромный интерес к актуальным сезонным вещам и собрал друзей Дома Tegin, среди которых Виктория Исакова, Эвелина Хромченко, Марьяна Спивак, Алена Долецкая, Нина Гомиашвили, Дина Ким, Анзор Канкулов и Екатерина Павелко и многие другие.