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Rag & Bone (31)
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Артем Кузелев

Коллекция Rag & Bone Pre-Fall 2020

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  • 18 Декабря 201922:38
Сюжеты: Rag & Bone, Pre-Fall 2020

Межсезонная коллекция Маркуса Уэйнрайта вдохновлена пляжами Калифорнии, серфингом и скейтбордингом.


Маркус Уэйнрайт представил коллекцию,в  которой дает свою уникальную интерпретацию классического калифорнийского стиля, с его влияниями из культуры серфинга и скейтбординга. Судя по всему, новый источник вдохновения дизайнер обнаружил благодаря увлечениям своего сына. Однако это все-таки не классический стиль Западного побережья, Уэйнрайт активно пользуется настроениями современной городской моды и спорта. Одна из самых заметных составляющих коллекции – очень яркая цветовая гамма с оттенками от оранжевого до кислотно-зеленого.

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