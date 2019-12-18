Коллекция Rag & Bone Pre-Fall 2020

Межсезонная коллекция Маркуса Уэйнрайта вдохновлена пляжами Калифорнии, серфингом и скейтбордингом.
Маркус Уэйнрайт представил коллекцию,в которой дает свою уникальную интерпретацию классического калифорнийского стиля, с его влияниями из культуры серфинга и скейтбординга. Судя по всему, новый источник вдохновения дизайнер обнаружил благодаря увлечениям своего сына. Однако это все-таки не классический стиль Западного побережья, Уэйнрайт активно пользуется настроениями современной городской моды и спорта. Одна из самых заметных составляющих коллекции – очень яркая цветовая гамма с оттенками от оранжевого до кислотно-зеленого.
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