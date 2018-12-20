Межсезонная коллекция Rag & Bone. Pre-Fall, 2019

В новой коллекции Маркус Уэйнрайт возвращает своей марке сильный акцент на деним.

Лукбук межсезонной коллекции Rag & Bone радует возвращением в марку джинсовой одежды. По моделям видно, с каким удовольствием Маркус Уэйнрайт работает с денимом, украшая его огромными карманами, придавая ему непривычные объемы, декорируя модели кожаными деталями. Дизайнер создал несколько предложений на любой вкус: от расклешенных брюк и штанин-труб до прямых и зауженных. Дополнение к сильной джинсовой составляющей коллекции – повседневные платья и шорты.