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Rag & Bone (30)
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Артем Кузелев

Межсезонная коллекция Rag & Bone. Pre-Fall, 2019

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  • 20 Декабря 201818:26
Сюжеты: Rag & Bone, Pre-Fall 2019

В новой коллекции Маркус Уэйнрайт возвращает своей марке сильный акцент на деним.

Лукбук межсезонной коллекции Rag & Bone радует возвращением в марку джинсовой одежды. По моделям видно, с каким удовольствием Маркус Уэйнрайт работает с денимом, украшая его огромными карманами, придавая ему непривычные объемы, декорируя модели кожаными деталями. Дизайнер создал несколько предложений на любой вкус: от расклешенных брюк и штанин-труб до прямых и зауженных. Дополнение к сильной джинсовой составляющей коллекции – повседневные платья и шорты.

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