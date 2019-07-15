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Артем Кузелев

Коллекция Viktor & Rolf Couture. Осень, 2019

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  • 15 Июля 201913:48
Сюжеты: Viktor & Rolf, Осень-зима 2019-20

Краеугольным камнем новой коллекции Виктора Хорстинга и Рольфа Сноерена стало шерстяное полотно, созданное вручную голландской художницей Клауди Йонгстра.

Как признались дизайнеры, они уже давно хотели поработать с «королевой войлока». Во-первых, работы Йонгстра экологичны; во-вторых, мастерство ремесленницы вызывает восхищение; в-третьих, это очень красиво. Для Хорстинга и Сноерена также было важно, что Йонгстра полностью контролирует процесс создания войлока: от выращивания овец до окрашивания шерсти. При этом дизайнеры взяли эту крафтовую идею и добавили ей гламура. Так древнее язычество соединилось с современной модой, что выглядит очень мистически и завораживающе.

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