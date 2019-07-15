Коллекция Viktor & Rolf Couture. Осень, 2019

Краеугольным камнем новой коллекции Виктора Хорстинга и Рольфа Сноерена стало шерстяное полотно, созданное вручную голландской художницей Клауди Йонгстра.

Как признались дизайнеры, они уже давно хотели поработать с «королевой войлока». Во-первых, работы Йонгстра экологичны; во-вторых, мастерство ремесленницы вызывает восхищение; в-третьих, это очень красиво. Для Хорстинга и Сноерена также было важно, что Йонгстра полностью контролирует процесс создания войлока: от выращивания овец до окрашивания шерсти. При этом дизайнеры взяли эту крафтовую идею и добавили ей гламура. Так древнее язычество соединилось с современной модой, что выглядит очень мистически и завораживающе.