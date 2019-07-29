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Артем Кузелев

У марки Viktor & Rolf новый владелец

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  • 29 Июля 201914:26
Сюжеты: Viktor & Rolf

Финансовая группа OTB стала главным акционером бренда Виктора Хорстинга и Рольфа Сноерена.

В июне руководство финансовой группы OTB (Diesel, Maison Margiela и Marni) объявило о покупке миноритарного пакета акций калифорнийской марки Amiri, но на днях появились новые известия. Согласно релизу, компания Ренцо Россо продолжает выступать в качестве инвестора и теперь стала главным акционером бренда Viktor & Rolf. Доля группы в лейбле, основанном Виктором Хорстингом и Рольфом Сноереном, достигла 70 процентов. Сумма сделки не разглашается.

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