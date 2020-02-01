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Артем Кузелев

Кутюрная коллекция Viktor & Rolf. Осень-зима, 2020/21

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  • 30 Июля 202018:02
Сюжеты: Viktor & Rolf, Осень-зима 2020-21, Неделя моды в Париже

В рамках Недели высокой моды Виктор Хорстинг и Рольфа Сноерен представили немного инфантильную коллекцию.

Полностью пятиминутный ролик, представляющий осенне-зимнюю кутюрную коллекцию Viktor & Rolf можно в официальном аккаунте марки в Instagram. Благодаря декору модели выглядят немного инфантильно, но сами дизайнеры трактуют образы вполне философски. Как признались Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен, коллекция посвящена различным эмоциям: тревожности, замешательству и любви. По мнению дизайнеров, эти чувства мы испытываем чаще всего. Вероятно, на выбор повлияла частота, с которой мы используем соответствующие эмодзи в мессенджерах и социальных сетях… Эта идея рифмуется с нарядами, украшенными аппликациями в виде разных смайликов.

 
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