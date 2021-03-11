Компания H&M приостановила размещение заказов в Мьянме

После применения силы со смертельными исходами против протестующих в Мьянме в шведском ритейлере H&M заявили о приостановлении размещения заказов в стране. На данный момент полиция и военные убили более 50 человек, подавляя общественные демонстрации и протесты.

Известно, что у H&M 45 прямых поставщиков в Мьянме, и она осуществляет закупки в этой стране в течение последних семи лет. В компании заявили, что причина приостановки заказов связана с практическими трудностями и непредсказуемой ситуацией, затрудняющей работу в стране. Из-за протестов магазины, фабрики и банки в Янгоне оказались закрытыми.

Сейчас H&M ведет переговоры с ООН, дипломатическими представителями, профсоюзами и транснациональными компаниями о том, как действовать в этой ситуации. Всего в Мьянме расположено 600 крупных фабрик, которые обеспечивают работой около 450 тыс. человек, что делает производство одежды важной частью экономики страны.