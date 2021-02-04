Компания Tod’s зафиксировала значительное сокращение продаж в 2020 году

В итальянской группе Tod’s подвели предварительные итоги работы в 2020 году. За год продажи компании сократились на 30,4% и составили 637,2 млн евро.

При этом отмечается, что продажи Tod’s сокращаются пять лет подряд, с 2015 году, когда группа достигла продаж в объеме 1 млрд евро. Известно, что доля продаж марки Tod’s составила 600 млн евро пять лет назад, для сравнения в 2020 году – 297,5 млн евро. Кроме того, в 2020-м продажи Tod's в годовом исчислении сократились на 35,6%, другие бренды группы тоже стремительно сокращались: Fay – на 33,3%, Hogan – на 28%, Roger Vivier – на 20,2%.

Комментируя результаты, генеральный директор Tod’s Диего Делла Валле отметил: «Китайский рынок продолжил расти в двузначном выражении, тогда как на Западе, после небольшого улучшения в октябре, динамика вновь начала ухудшаться в связи с повторным введением правительствами карантинных мер, призванных сдерживать рост инфицирования». При этом топ-менеджер отметил, что сегмент онлайн-торговли показал более положительные результаты, немного увеличившись за год.