Вход
ADV



Интересно
Berluti (6)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Крис ван Аш отменил показ Berluti. Осень-зима, 2021/22

  • 65
  • 0
  • 24 Января 202112:23
Сюжеты: Berluti

Креативный директор марки отменил шоу в рамках Недели мужской моды в Париже. Новость была опубликована буквально в последний момент перед показом коллекции сезона осень-зима 2021/22.

Крис ван Аш, однако, не отменил презентацию совсем, в компании сообщили, что образы из этой коллекции Berluti покажет 5 марта 2021 года. Известно, что бренд сменит локацию, шоу состоится в Шанхае. Также сообщается, что в работе над созданием осенне-зимних образов участвовал художник Лев Хесин.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru