Крис ван Аш отменил показ Berluti. Осень-зима, 2021/22

Креативный директор марки отменил шоу в рамках Недели мужской моды в Париже. Новость была опубликована буквально в последний момент перед показом коллекции сезона осень-зима 2021/22.

Крис ван Аш, однако, не отменил презентацию совсем, в компании сообщили, что образы из этой коллекции Berluti покажет 5 марта 2021 года. Известно, что бренд сменит локацию, шоу состоится в Шанхае. Также сообщается, что в работе над созданием осенне-зимних образов участвовал художник Лев Хесин.