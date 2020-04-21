Марка Berluti дебютировала с коллекцией предметов для дома

Крис ван Аш разработал для французского бренда первую коллекцию мебели и предметов интерьера.

Дебютная коллекция Berluti для дома создавалась мастерами по дереву, серебру, латуни и коже. В нее вошли горшки, подставки для журналов, корзины для мусора, подносы из черного дерева, рамы для картин, кожаные вазы, серебряные чашки предметы мебели. О дебютной коллекции ван Аш рассказал: «Коллекция напоминает модный показ. Некоторые изделия отражают историю бренда, некоторые заглядывают в его будущее. Поиск мастеров был долгим. Все они работали с удивительными художниками 1950-1960-х, вот почему мы выбрали именно их. Это очень возвышенное видение, практически антитеза коллаборациям дизайнеров уличной одежды».