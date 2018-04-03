Крис Ван Аш возглавит Berluti?

В сети появились слухи о том, что покинувший недавно Dior Homme дизайнер возглавит итало-французскую марку.

Буквально неделю назад стало известно, что Крис Ван Аш покидает мужскую линейку Dior, которую возглавлял последние 11 лет. О том, чем дизайнер займется далее, не сообщалось. Однако последние новости указывают на то, что Ван Аш с большой вероятностью возглавит итало-французскую марку Berluti. По последним данным, на днях бренд расстался с Хайдером Акерманном, который был его креативным директором полтора года. Ситуация обрастает все новыми слухами о новом назначении, согласно которым занять вакантную позицию в штате может бывший глава Dior Homme.