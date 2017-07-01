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Артем Кузелев

Кроссовки Adidas из фильма «Водная жизнь»

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  • 01 Июля 201713:13
Сюжеты: Adidas

Спортивный бренд тайно выпустил очередной хит.

Все поклонники режиссера Уэса Андерсона и актера Билла Мюррея помнят кроссовки в синюю полоску, который носил Стив Зиссо в картине «Водная жизнь». Наверное, это была самая яркая, если не масштабная реклама Adidas в кинематографе.

На днях у спортивного бренда появилось две новости для фанатов кроссовок и фильма 2004 года: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что марка все-таки выпустила модель на рынок. Плохая – в том, что у капсулы ограниченный тираж в 100 пар. Кроссовки Zissou уже названы коллекционной редкостью и, видимо, скоро пополнят предложение рынка перепродаж.

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