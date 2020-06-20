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Артем Кузелев

Кроссовки сооснователя Nike уйдут с молотка

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  • 20 Июня 202014:28
Сюжеты: Nike

Аукционный дом Sotheby’s продаст раритетную модель, сделанную вручную в 1970-х годах.

Пресс-служба аукционного дома Sotheby’s сообщила о новом лоте. На торги выставлена пара кроссовок сооснователя компании Nike Билла Бауэрмана. Эту пару для него создали вручную в 1970-х годах из белой кожи. В модели впервые использована вафельная подошва. Продавцом раритета выступает Джон Мэйс, бывший тренер Бауэрмана. Стартовая цена лота – 130 000 долларов. Торги закроются 26 июня 2020 года.

 
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