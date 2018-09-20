Круизную коллекцию Miu Miu покажут в Шанхае

Итальянская марка объявила о выборе локации для второй презентации круизной коллекции будущего года.

Представители итальянской марки Miu Miu рассказали о планах провести показ круизной коллекции будущего года в Шанхае. Ранее шоу уже было проведено в Париже, но современная стратегия бренда требует диалога с азиатскими клиентками. Шанхайское дефиле Miu Miu состоится 22 ноября.